Widoki z wieży zamku w Malborku zapierają dech w piersiach, zwłaszcza gdy pogoda dopisuje

Wejścia na wieżę odbywają się w sezonie letnim od wtorku do niedzieli w godz. 11-19 (ostatnie o godz. 18.30). W regulaminie zwiedzania Muzeum Zamkowe zobowiązuje turystów do zachowania szczególnej ostrożności oraz do stosowania się do przepisów bezpieczeństwa.

Trzeba też pamiętać, że to jednak jest wysoko i z „wdrapaniem się” po schodach wiąże się pewien wysiłek fizyczny. Po drodze na poszczególnych kondygnacjach wieży można jednak przysiąść sobie i odpocząć, a na koniec widoki rekompensują trud.