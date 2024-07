Włosi z Eurofighterami kończą swoją misję w Malborku. Pomagali strzec nieba na wschodniej flance NATO

Głównym zadaniem pilotów Eurofighterów i całej obsługi samolotów było wzmocnienie Baltic Air Policing – dyżuru bojowego pełnionego nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego. Air Policing wszędzie jest taki sam: pary dyżurne NATO stoją w gotowości 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, by w ciągu kilku minut przechwycić każdy podejrzany obiekt wykryty przez radary.

Kiedy słyszymy dzwonek, startujemy tak szybko, jak to możliwe, aby przechwycić samolot. Podchodzimy do niego jak najbliżej, aby móc go zidentyfikować. Zasadniczo jest to podobne do tego, co policja robi z samochodem, gdy odczytuje jego tablicę rejestracyjną. Odczytujemy numer i robimy zdjęcia - mówił jeden z pilotów Eurofightera ekipie serialu „The Fighter Show”, która gościła na malborskim lotnisku.