Wójt Lichnów o trwającej kadencji samorządu: "Mamy wspólny interes: dobro mieszkańców i dalszy rozwój gminy"

W naszym cyklu "Samorząd od nowa" rozmawiamy z Janem Michalskim, wójtem Lichnów w powiecie malborskim. Pełni tę funkcję od 2010 roku. W ostatnich wyborach wygrał w I turze z poparciem na poziomie 60,53 proc. Zagłosowało na niego 1003 mieszkańców przy niespełna 50-procentowej frekwencji.

Po ostatnich wyborach dziękował Pan, że mieszkańcy docenili Pana styl rządzenia. Co Pan miał na myśli? Jaki to styl?

Samo rządzenie polega na tym, żeby pozyskiwać dużo środków i dużo w małej ojczyźnie robić. Natomiast wydaje mi się, że duży wpływ na rządzenie ma otwartość. Dzień interesanta mam w środę, ale generalnie on trwa cały tydzień, a są i takie sprawy, że ludzie przyjeżdżają w sobotę. Mieszkańcom raczej odpowiada ten styl, skoro dostałem ponad 60 procent głosów w wyborach. Oczywiście, nie wszystkim wszystko się podoba, będą też niezadowoleni. A co to znaczy z kolei, że mieszkańcy docenili Pana wizję rozwoju gminy?

Mamy 10 sołectw, a miejscowości więcej. Zawsze szukam takiego rozwiązania, żeby wszędzie coś się działo, żeby mieszkańcy małych miejscowości też odczuli, że gmina o nich też dba. Oczywiście nie da się wszystkiego zrobić od razu. Dalej będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na miarę naszych możliwości budżetowych, bo jeszcze z tym związany jest wkład własny. Ale my nie możemy się zatrzymać.

W programie miał Pan całą listę punktów do realizacji. Proszę wymienić największe, najważniejsze sprawy.

Mamy już podpisaną umowę na rozbudowę świetlicy i remizy w Lichnowach na około 9 mln zł. Tutaj przeniesiemy świetlicę GOKiS, powstaną sala bankietowa na 360 m kw., siłownia, kręgielnia – na takim europejskim poziomie. Podpisaliśmy też już umowę na dwa boiska wielofunkcyjne, każde na ponad 900 tys. zł – w Lisewie Malborskim i Lichnowach, ogrodzone, oświetlone, z monitoringiem. Jak młodzież ma siedzieć na przystanku, to niech lepiej idzie na boisko. Jeszcze, jeśli będzie możliwość pozyskania środków, chciałbym również wybudować takie w Szymankowie.

Wyremontujemy sześć zbiorników przeciwpożarowych, które są w centrum wiosek, na kwotę ok. 2 mln zł. Udało się uzyskać 100 proc. dofinansowania. To też poprawi wizerunek miejscowości.

Dalej też idziemy w drogi. Miałem zaplanowane cztery, ale jak się okazało, dofinansowanie maksymalnie wystarczy na dwie - w Tropiszewie i Borętach Drugich. Na te dwie, na które nie starczyło, będziemy się ubiegać o środki.

Ścieżki rowerowe na dziś są bardzo drogie, bo kilometr kosztuje około 2 mln zł, ale jesteśmy na etapie dokumentacji dla połączenia Dąbrowy z Lichnówkami pomiędzy polami.

Jeśli chodzi o szkoły, nowi radni zaproponowali, żeby powiększyć oddziały przedszkolne i zrobić dodatkowe dla dzieci w wieku 3-5 lat. Jesteśmy po rozmowie z dyrektorami i skierowaliśmy ankiety do rodziców, żeby ustalić, ilu może być chętnych. Musimy to wiedzieć, bo to wiąże się z koniecznością etatu nauczycielskiego, wyżywienia, transportu. Ponadto, w tej chwili mamy przewoźnika wyłonionego w przetargu i ja za bardzo nie mógłbym go wykorzystać, bo umowa mamy jest do końca roku. Jeśli będzie zainteresowanie, to myślimy, żeby zrobić to od 1 stycznia albo po feriach. Wtedy dałoby się to dopasować z dowozami.

Mówi Pan o oświacie, to ile do niej dokładacie?

Mamy subwencji około 3,8 mln zł, a dokładamy 4 mln zł. Jest coraz mniej uczniów. Kiedyś w samym Lisewie Malborskim było prawie 300 dzieci, a teraz Lisewo jest niewiele mniejsze od Lichnów. Najmniej uczniów mamy w Szymankowie. W kampanii pojawiały się pogłoski, że chce Pan zlikwidować szkołę w Szymankowie. Dementował Pan te informacje.

Tam sam młodzi rodzice. Z nimi bardzo dobrze się współpracuje. Robią wszystko, żeby ta szkoła funkcjonowała. Tam jest generalnie wszystko po remoncie - gabinety, izba pamięci, obiekt jest piękny. I zamknąć go tylko po to, żeby stał i niszczał? Jestem daleki od tego. Inwestycje w szkoły i dzieci to jest inwestycja w przyszłość. Dzieci ze wsi zawsze mają gorszy start, chociaż trzeba przyznać, że nasze szkoły są dobrze wyposażone.

CZYTAJ TEŻ: Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu wybrany na szóstą kadencję: "Oświata jest priorytetem" Wielorodzinny budynek socjalny – kolejny punkt na liście obietnic...

To jest uzależnione od dofinansowania. Jest możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 85 proc. na budowę budynków socjalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obliczyłem, że budynek dwukondygnacyjny na 16 rodzin to około 9-10 mln zł. Gdybyśmy 8,5 mln zł, brakowałoby maksymalnie 1,5 mln zł. Za prawie 1 mln zł sprzedaliśmy po wielu próbach działkę w Szymankowie i trzymamy te pieniądze na wkład własny. Jeżeli to 85 proc. uda się pozyskać chciałbym ten budynek socjalny zbudować na gminnej działce budowlanej w Borętach. Ale jeszcze będziemy rozmawiać z radnymi. Bo cały czas biję się z myślami, czy trzymać ten milion, czy przeznaczyć remont świetlicy z remizą w Szymankowie. Tam jest projekt na 8,5 mln zł i szansa na 60 proc. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sprawą, którą żyli mieszkańcy w końcówce kadencji, były przewozy autobusowe. Udało się wypełnić lukę po odchodzącej firmie. Ale co dalej?

Będziemy aplikować do wojewody o środki na dofinansowanie z rządowego programu, gdzie jest dotacja 3,30 zł do 1 km. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie sieć. Niektóre gminy łączą to z przewozami szkolnymi, czyli jest jeden przewoźnik na przewozy szkolne i obsługuje gminę. Połączenie z Nowym Stawem i Tczewem mamy, ale już np. mieszkańcy Szymankowa nie mogą przyjechać autobusem do ośrodka zdrowia, czy do sklepu. To samo Parszewo. Ale głównie chodzi też o młodzież szkolną, która musi dojechać do szkół czy do Tczewa, czy do Malborka. Do listopada mamy czas, żeby złożyć wniosek. Wcześniej czekają nas rozmowy z przewoźnikami. Mam nadzieję, że uda się ten problem rozwiązać, żeby mieć sieć bardziej dostępną dla mieszkańców małych miejscowości.

Tak jak mówiłem, lista obietnic długa, nie da się jej tu wymienić, ale skąd na to wszystko brać pieniądze? Pewnie z podatku od wiatraków, ale to chyba jeszcze nie w tej kadencji?

Mamy trzy firmy, które chcą budować elektrownie wiatrowe na naszym terenie. Uchwaliliśmy już studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, a teraz jesteśmy na etapie opracowywania planów miejscowych. Były już konsultacje społeczne i mieszkańcy nie zgłaszali jakichś dużych sprzeciwów. Gdyby plany udało się sprawnie uchwalić, to za 5 lat byłaby szansa, że wiatraki zaczną kręcić. Pierwsza, optymistyczna wersja zakładała 35 elektrowni, ale nie wszędzie można je postawić, gdzie firmy by chciały. Musimy też myśleć o mieszkańcach i nie blokować ich, jeśli na przykład mają w planach się wybudować. Myślę, że przy dobrych wiatrach powinno powstać 25 turbin. Dziś nikt nie powie, ile za jedną turbinę za 5 lat będzie wynosił podatek od budowli. Gdyby powstały dzisiaj, to jest około 200 tys. zł rocznie od wiatraka. Zakładając, że przechodzi ta wersja minimalna z 25 elektrowniami, to jest 5 mln zł. Na oświatę by wystarczyło i jeszcze byłaby górka.

Na pewno byłaby to duża korzyść. My tu nie mamy dużych firm, zakładów rolnych, dochody własne to głównie podatek rolny. Ale zadłużenia też dużego nie mamy, bo na tę chwilę ponad 20 procent. Nie chciałbym zarżnąć gminy, dlatego trzeba jeść małą łyżeczką i iść do przodu.

Nie można nie poruszyć tematu-rzeka, bardzo ważnego dla mieszkańców gminy, zwłaszcza dla Lisewa Malborskiego, to Most Tczewski zamknięty dla ruchu od 2012 roku. Chociaż należy do powiatu tczewskiego, to w przeszłości Panu też dostawało się po głowie od mieszkańców...

Tak było (śmiech), ale już nie dostaję po głowie. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to uczestniczyłem w dwóch spotkaniach u nowego konserwatora, Dariusza Chmielewskiego. Nas, mieszkańców, najbardziej interesuje, żeby most był przejezdny, a co później będą budować z boku, u góry, to już jest sprawa wtórna. Będą środki, niech budują, chodzi o to, żeby był drożny. Konserwator rozumie to nasze stanowisko. Na pewno na tę chwilę budujące jest to, że przychodzi człowiek, podejmuję inicjatywę i sam dąży do tego, żeby dokończyć coś, co w sumie zaczynał, bo przecież wcześniej pełnił tę funkcję i wydawał zgody na remont mostu. Pewne jest też, że żaden samorząd powiatowy nie poradzi sobie z taką inwestycją i utrzymaniem, dlatego obecnie jest pomysł, żeby most przejęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tym problemem mieszkańcy będą jeszcze żyli, a jak mają się sprawy z innym, czyli z kompostownią, która miała powstać w Lichnowach, a na którą ludzie byli bardzo wyczuleni?

Po mojej blokadzie (wójt odmówił określenia uwarunkowań środowiskowych dla kompostowni – dop. red.) inwestor ostatecznie zrezygnował z budowy. Nie żałuję swojej decyzji z tego względu, że fetor był już nielitościowy, jak już teraz przewozili odpady i rozrzucali na pole. To było kilkanaście dni w roku, ale nie szło wytrzymać. Proponowałem, żebyśmy wzięli mieszkańców, radnych i pojechali zobaczyć gdzieś, gdzie już funkcjonuje taka kompostownia membranowa. Ja lubię pojechać, zobaczyć, bo rysunek nie odzwierciedla rzeczywistości. Sama dokumentacja, że nie będzie śmierdziało, to mało. Jeszcze wróćmy do wyborów. Jak to jest, że Pan wygrał spokojnie, ale pana komitet przegrał wybory do rady. Ja wiem, że to są okręgi 1-mandatowe, głosuje się na konkretnego człowieka itd. Ale skąd ten rozdźwięk?

Ja zawsze mówiłem i u nas, i na zewnątrz poza gminą, że życzyłbym każdemu takiej rady, jaka u nas była. Oczywiście, niektórzy mają odmienne zdanie, to jest normalne. Ale zawsze zwyciężał rozsądek. Dlaczego tak się stało, że większość z nich się nie dostała? Myślę, że wybory parlamentarne zmobilizowały już tych młodszych wyborców, a dzisiaj kampania wyborcza plakatem, ulotkami już się nie sprawdza. Za 5 lat będzie jeszcze gorzej. Media społecznościowe jest to druga władza albo pierwsza. Ci radni byli głównie starsi, w mediach społecznościowych nie funkcjonowali, a młodzi w nich jednak się pokazywali.

Teraz mamy młodą radę. Ja im powiedziałem: wyście dostali mandat zaufania od społeczeństwa jako radni, a ja dostałem mandat jako wójt. I mamy wspólny interes: dobro mieszkańców i dalszy rozwój gminy. Kampania i wybory się skończyły. Z poprzednią radą bardzo dobrze mi się współpracowało. Myślę, że z obecną też dojdziemy do porozumienia.

Dziękuję za rozmowę.

