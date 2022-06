WOLF Malbork Cup 2022 oficjalnie rozpoczęty u stóp zamku. "Selekcjoner Nawałka by powiedział, że serce rośnie"

- Jesteśmy tutaj w dużym gronie i bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałym turnieju, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali organizatorzy – Dziecięca Akademia Ruchu i WOLF Group, które wspólnie dwa lata temu wyszły z ideą stworzenia takiego wspaniałego turnieju i ta idea się spełniła. Jest to jeden z największych turniejów w Polsce. Myślę, że niedługo będzie największym, a że się odbywa w otoczeniu największego ceglanego zamku na świecie, to chyba szczególna sytuacja – mówił Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Włodarz przypomniał, że w 1950 r. w Malborku urodził się Grzegorz Lato, jeden z najbardziej znanych piłkarzy; nawiązał też do obecności Tomasza Iwana, który drugi rok z rzędu jest ambasadorem WOLF Malbork Cup.