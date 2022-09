WORD w Elblągu zawiesił egzaminy praktyczne na prawo jazdy, dołączając do ogólnopolskiego protestu. Kursanci muszą poczekać

Pracownicy WORD przepraszają za utrudnienia, a zainteresowanych zapraszają do śledzenia strony www.word.elblag.pl. To nie jest nowa sytuacja, wcześniej ośrodek informował o zawieszeniu egzaminów praktycznych 13 września.

Środowisko egzaminatorów na prawo jazdy domaga się podwyżek.

My nie wnosimy o podwyżki, a o urealnienie naszego wynagrodzenia. W 2007 r. najniższa pensja egzaminatora była w wysokości 1,5 średniego krajowej. Dziś to kwota ok. 6000 zł netto. Tyle powinien zarabiać początkujący egzaminator. A dziś taka osoba zarabia poniżej 3000 zł netto - tłumaczy Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP.