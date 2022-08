Wycieczki rowerowe do 34 km od Malborka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Trasy rowerowe w okolicy Malborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Malborka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Mierzeja Wiślana part 1

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 636 m

Suma zjazdów: 2 691 m

JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Malborka

Mierzeja Wiślana - jej zachodnia część wzdłuż szlaku Jantarowego od miejscowości Mikoszewo do miejscowości Kąty Rybackie. Po drodze kila atrakcyjnie turystycznie miejsc jak Obóz Koncentracyjny czy rezerwat przyrody Mewia Łacha znajdujący się tuż przy końcu ujścia przekopu Wisły. Trasa lekka łatwa i przyjemna choć miejscami odrobinę zbyt piaszczysta jak na rower. ;)

