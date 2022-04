Wycieczki rowerowe do 34 km od Malborka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Wycieczki rowerowe w okolicy Malborka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Malborka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy dookoła Wyspy Sobieszewskiej

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 207 m

GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Malborka

Szlak Rowerowy im. Wincentego Pola wiedzie wokół Wyspy Sobieszewskiej. Jego pętla liczy nieco ponad 27,5 km. W części północnej trasa, w dużej mierze prowadzi leśnymi duktami, równolegle do Zatoki Gdańskiej. W części zachodniej i południowo-wschodniej jedziemy już jednak asfaltem, miejscami dziurawym jak "ser szwajcarski".