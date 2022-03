Znane osoby z Malborka i powiatu. Tak wyglądały kiedyś. Jak bardzo się zmieniły?

Osobistości Malborka i okolic. Zmieniły się przez lata?

Choć osoby publiczne nie są celebrytami, którym zagląda się do życia przez dziurkę od klucza, to jednak mogą budzić ciekawość.

Nie łamiąc prawa do prywatności lokalnych osobistości, chcemy pokazać, jak zmieniali się przez lata. Najlepiej widać to na fotografiach. Można się spodziewać, że im dłużej ktoś pełni publiczne funkcje, tym bardziej widać upływ czasu. Ale nic bardziej mylnego. Czarujący uśmiech, charakterystyczna gestykulacja i przede wszystkim dystans do siebie powoduje, że znani ludzie właściwie wcale się nie zmieniają.