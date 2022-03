Gm. Malbork. Ostatnia droga Franciszka Komasary. "Z jego śmiercią kończy się pewien rozdział dobrej historii Żuław"

Dobry kolega, oddany ludowiec i społecznik

Do "ludowej" części życiorysu pana Franciszka nawiązali też we wspólnie wystosowanym liście kondolencyjnym Adam Gawryluk, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku, oraz Waldemar Lamkowski, prezes Zarządu Powiatu PSL w Malborku. Przypomnieli, że „kolega Franciszek był wiernym i aktywnym działaczem ruchu ludowego. Do PSL wstąpił w pierwszej połowie lat 40. w czasie niezwykle trudnym podczas II wojny światowej. Wtedy taka działalność to był akt niesamowitej odwagi.”