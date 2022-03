Gm. Malbork. Włamania do schroniska Agape w Szawałdzie. Sprawcy kradli opał i żywność dla podopiecznych

Zaczęło się w styczniu br. Wtedy Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape po raz pierwszy powiadomiło malborską policję, że doszło do włamania do budynków gospodarczych schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szawałdzie. Potem sytuacja powtórzyła się trzykrotnie. Sprawcy wybijali szyby w oknach i tak dostawali się do środka. W sumie ukradli tonę węgla i drewno na opał oraz żywność przeznaczoną dla mieszkańców ośrodka.

Z kolei raz zauważono, że ktoś próbował się włamać, ale mu się nie udało. Ostatnie zgłoszenie z Agape komenda otrzymała 8 marca.

- Od stycznia do 8 marca br. policjanci otrzymali zgłoszenia o czterech włamaniach i jednym usiłowaniu włamania do budynków gospodarczych Agape. Łącznie straty wyceniono na ponad 10 tys. złotych – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.