Hokej. Michał Nawrocki zagra w najlepszej lidze juniorskiej w Niemczech. Wraca do Düsseldorfu

- Amerykanie byli zawiedzeni. Chcieli, żebyśmy spróbowali wjechać na wizę turystyczną na 90 dni, ale to za duże ryzyko i koszt. W międzyczasie odezwali się Niemcy i teraz to jest najlepsza opcja, bliżej i taniej, a poziom wysoki. W Düsseldorfie Michał wywalczył sobie dobre miejsce w składzie – wyjaśnia Sławomir Nawrocki, tata hokeisty .

Niestety, wyprawa za Ocean Atlantycki nie dojdzie do skutku przez problemy z wizą.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Michał przyjedzie do Hershey. Rozmawialiśmy z nim od kilku miesięcy i cieszymy się, że mamy tak utalentowanego zawodnika – zapewniał w marcu br. Bruce Boudreau.

Jeszcze kilka miesięcy temu plan był taki, że Michał Nawrocki spróbuje się sił w USA, konkretnie w Premier Division młodzieżowych rozgrywek the United States Premier Hockey League (USPHL). W marcu 19-latek podpisał nawet umowę z Hershey Cubs – klubem z Pensylwanii kupionym przez Bruce'a Boudreau , jednego z najbardziej znanych trenerów NHL.

Hokeista z Malborka zagra w klubie należącym do znanego trenera NHL

Wychowanek Bombka powraca do Düsseldorfu. W latach 2018-2020 spędził dwa sezony w drużynie Düsseldorfer EG do lat 17. Kolejne dwa lata to gra dla HC Kalix w Szwecji.