IV liga. Grom Nowy Staw z awansem do grupy mistrzowskiej dzięki czwartej wygranej z rzędu

To było czwarte ligowe spotkanie w tym roku i czwarte zwycięstwo Gromu. Podopieczni trenera Grzegorza Obiały prowadzenie objęli w 44 minucie po golu Dawida Karczewskiego, któremu piłkę wycofał po akcji oskrzydlającej Dariusz Staniaszek. Kolejne bramki padły w drugiej połowie. W 65 minucie wynik po indywidualnej akcji podwyższył Mateusz Gruszewski, a w 73 minucie w zamieszaniu podbramkowym rezultat strzałem z 3 metrów ustalił Norbert Hołtyn.

- Mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Co prawda, wiatr trochę determinował to, co się działo. Do przerwy graliśmy pod wiatr, więc gra toczyła się bardziej na naszej połowie boiska, ale po przerwie już dominowaliśmy. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, i wygraliśmy zasłużenie – komentuje trener Grzegorz Obiała.