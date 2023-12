"Koncert dla Psiaka i Kociaka" w I LO w Malborku. Charytatywna akcja na rzecz stowarzyszenia Reks zorganizowana przez młodzież

"Koncert dla Psiaka i Kociaka" przygotowany przez młodzież z I LO w Malborku

Krystyna Panek, prezes Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks , dziękowała młodzieży i nauczycielom „Sienkiewiczówki”, że w taki sposób postanowili pomóc organizacji pozarządowej istniejącej już od ponad 15 lat. Swoją działalność rozpoczęła ona w 2007 r., a w 2008 r. została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Do jej działań należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Reks ratuje, leczy, interweniuje. I co trzeba podkreślać nieustannie – nie jest schroniskiem.

Jesteśmy grupką wolontariuszy. Same nie wiemy, jak nam to się udaje, ale oczywiście jest możliwe zawsze tylko przy pomocy ludzie dobrej woli. Bez was nic byśmy nie zrobili. Dla nas największą pomocą jest adopcja zwierząt. Dziękujemy za pieniądze i jedzenie dla naszych podopiecznych, ale najważniejsze są domy dla tych zwierząt. Dlatego bardzo proszę, by adoptować od nas koty i psy, który znajdują się w tzw. domach tymczasowych – mówi Krystyna Panek.

Występy artystyczne, kawiarenka i loteria. Koncert dla Reksa w I LO w Malborku

Podczas sobotniego wydarzenia w auli I LO - dzięki uczniom, ich rodzicom i nauczycielom - działała kawiarenka, można było też wziąć udział w loterii fantowej. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły wokalne i taneczne, m.in. z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, Sztumskiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.

Rozstrzygnięte zostały również konkursy plastyczny i literacki, towarzyszące koncertowi. Do konkursu plastycznego napłynęło 40 prac. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Natalia Wojnicz, II – Szymon Cybulski, III – ex aequo Kajetan Rudzik i Wiktor Drozd; w kategorii szkół średnich: I - Borys Spichalski, II – ex aequo Izabella Rykała, Magda Kupa, III - ex aequo Katarzyna Wieczorek, Zuzanna Jędrzejczak. W konkursie literackim I miejsce ex aequo zajęli Szymon Cybulski i Lilianna Bednarz, a II ex aequo - Hanna Cyzan i Marcin Mierzwiński.