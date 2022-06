Lichnowy. Po kradzieży w sklepie mieszkańcy wspólnie złapali dwóch mężczyzn i odzyskali alkohol oraz szczoteczki do zębów

Z ustaleń policji wynika, że na „gościnne występy” do Lichnów przyjechali dwaj mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego. Już mieli trochę czasu, by głębiej przemyśleć sobie sprawę, bo minęło kilka dni. Te sceny rozegrały się 9 czerwca.

Dwóch mężczyzn weszło do sklepu. Sprzedawczyni zauważyła, że zaczynają pakować towar pod ubrania. Zobaczyli, że zostali nakryci, więc rzucili się do ucieczki, ale do sprinterów się nie zaliczali. Najpierw sprzedawcy krzykiem zaalarmowali okolicę, dzięki czemu jeden z „klientów” został złapany przez mieszkańca, który znalazł się w pobliżu. To nie zatrzymanie, tylko – żeby być precyzyjnym – ujęcie obywatelskie. Termin prawny używany do opisania sytuacji, gdy sprawcę łapie osoba, która nie jest funkcjonariuszem policji. Niemniej, efekt jest ten sam: jeden mężczyzna wpadł.

Drugi z mężczyzn uciekał dalej, ale też nie za daleko. Trafił na mieszkańca, który jest policjantem.