Malbork. 8-letnia Kornelia potrzebuje pomocy. Nieustanna rehabilitacja jest jedynym lekiem

To, by Kornelka stawała się coraz sprawniejsza, jest celem rodziców na całe życie, który musi być realizowany non stop. U dziewczynki zdiagnozowano zespół Foxg1. To wada ośrodkowego układu nerwowego powstała w wyniku wady genetycznej - encefalopatii padaczkowej, a konsekwencjami wady są małogłowie, zmiany w istocie białej i ciele modzelowatym, napady padaczkowe.

- Rozwój naszej córeczki zatrzymał się na pewnym etapie. Kornelka nie chodzi, nie siedzi i nie mówi, ale zdaniem lekarzy rozumie bardzo wiele. Obecnie wraca do formy po napadach padaczkowych i wdrożeniu leczenia. Padaczka odbierała Korci siłę i ją wycofywała, ale walczy bardzo dzielnie, by wrócić silniejsza – wyjaśnia mama dziewczynki.

Dzięki żmudnej rehabilitacji dziewczynka robi małe postępy w komunikacji.