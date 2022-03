Malbork. Adam potrzebuje nowego wózka. Chciałby ułatwić życie swojej mamie

Adam urodził się z wadami m.in. kręgosłupa. Przeszedł liczne operacje, a czekają go kolejne, ale warunkiem ich przeprowadzenia jest posiadanie wózka z funkcją pionizacji.

- Choroba sprawiła, że niemal każdy dzień spędzam przykuty do łóżka, chcę to zmienić, poczuć, że naprawdę żyję! Wózek, który powinienem zakupić, to wydatek ponad moją miarę, to marzenie, które ułatwi codzienność nie tylko mi, ale i mojej mamie - pisze Adam w apelu na platformie Siepomaga.pl.

Ulżyć mamie – to największe marzenie tego młodego mężczyzny.

Chciałbym, by najważniejsza osoba w moim życiu, moja mama, miała lżej. Mama całe swoje życie poświęciła właśnie mi, często zapominając o sobie. To przez to dziś jest schorowaną osobą – dodaje 19-latek z Malborka.

Adam pisze, że gdyby nie choroba, pewnie dziś planowałby pójście na studia, za kilka lat mógłby założyć rodzinę, rozpocząć dobrą pracę. Ale nie poddaje się. Na razie liczy, że z pomocą ludzi dobrej woli uda się kupić wózek, który uczyni jego życie odrobinę łatwiejszym. Potrzeba ponad 18 tys. zł.

Każda złotówka jest ważna. By wziąć udział w internetowej zbiórce na rzecz młodego malborczyka, przejdź TUTAJ.