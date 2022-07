Malbork. Bieg Wałami von Plauena odbył się po raz szósty. Pięć kilometrów na trudnej trasie przy zamku

Organizatorzy w tym roku poprowadzili więc trasę nieco inaczej, co nie zmienia faktu, że jak zawsze do łatwych nie należała z powodu różnicy poziomów, podbiegów i zbiegów. Stopień trudności był też podwyższony po ostatnich ulewach, ponieważ w niektórych miejscach jeszcze było grząsko, więc i dlatego trzeba było nieco zmodyfikować trasę. W niedzielę we znaki dawała się też duchota. Wszystko to razem sprawiło, że pokonanie 5-kilometrowej trasy naprawdę było trudnym zadaniem. Nic dziwnego, że Ryszard Walendziak, główny organizator imprezy, podkreślał, że każdy jest zwycięzcą.