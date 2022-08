Malbork. Dlaczego kajakarz MKS Nogat nie wystąpi na mistrzostwach świata U23? Droga do Paryża stała się wyboista

Vaires-sur-Marne to miejscowość położona na wschodnich obrzeżach Paryża w regionie Île-de-France. Na tamtejszym jeziorze znajduje się olimpijski tor regatowy. No właśnie, za dwa lata o tej porze będzie już po igrzyskach w Paryżu , które są marzeniem malborczyka Wiktora Żarskiego. Wychowanek MKS Nogat w pierwszych dniach sierpnia 2022 r. chciałby rywalizować na Lac de Vaires-sur-Marne z najlepszymi kajakarzami na świecie.

Portugalia i "zamulający" Nogat

Aby marzenie o Paryżu się spełniło, 21-latek musi jak najczęściej występować na zawodach rangi międzynarodowej. Ważne jest zbieranie doświadczenia, które przełoży się na zdobycie minimum kwalifikacyjnego na IO 2024. W pewnym momencie, gdy okazało się, że ma predyspozycje do kajakarstwa, temu podporządkował swoje życie. Ciężka praca przyniosła wyniki, dzięki którym dostrzegli go trenerzy kadry narodowej, bo od wieku juniora regularnie był powoływany do reprezentacji Polski. Jako junior wystartował w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata w swojej koronnej konkurencji K1 na 1000 m.