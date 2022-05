Malbork. Działka w Kałdowie wróciła do miasta. Przedsiębiorca wydał ją na mocy sądowego postanowienia

Działka u zbiegu ulic Głównej i Wałowej w Malborku znów jest miejska. We wtorek (24 maja) po godz. 10 przedsiębiorca pojawił się w wyznaczonym terminie i wydał nieruchomość, o którą władze prowadziły z nim sądową batalię. Chodzi o teren o powierzchni ok. 0,8 ha, nabyty przez miasto w ramach pierwokupu w 2018 r. Jednak w momencie sprzedaży umowę na dzierżawę do 2035 r. przedstawił prywatny podmiot. Włodarze ją zakwestionowali, tłumacząc, że mają prawo dysponować majątkiem miasta.

Przypomnijmy, 11 maja Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Malborku, przyznający rację miastu. Urząd Miasta wezwał podmiot do zwrotu działki, co też właśnie nastąpiło.

Przedsiębiorca wykonał to postanowienie, choć nadal ma prawo złożyć kasację. W rozmowie z nami stwierdził, że jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.

- Zobaczymy, jakie będzie uzasadnienie wyroku, jak będzie z karą nałożoną przez burmistrza - powiedział.