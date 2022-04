Malbork. "Korona Królów. Jagiellonowie" na zamku. Trwają zdjęcia do nowego sezonu serialu historycznego

Jak informuje TVP, zdjęcia do nowej serii "Korony Królów" realizowane są w halach filmowych, jak również w oryginalnych, historycznych wnętrzach polskich zamków, m.in. w Malborku , Kwidzynie, Lidzbarku Warmińskim i Lublinie oraz kościołów, w tym w Bazylice w Pelplinie, Opactwie Cystersów w Wąchocku, kościele w Inowłodzu. Sceny plenerowe będą nagrane w parkach narodowych i puszczach, m.in. w Puszczy Kampinoskiej, w lasach Nadleśnictwa w Celestynowie, w Drewnicy.

Serialowy koń uciekł do centrum miasta

Jeżeli chodzi o Malbork, ekipa serialu pracuje tutaj od poniedziałku (28 marca). Zdjęcia zostały zaplanowane do najbliższej soboty (2 kwietnia) włącznie. Nagrywane są sceny do różnych odcinków, zarówno do akcji rozgrywającej się przed bitwą grunwaldzką, jak i po niej. Wykorzystywane są zamkowe wnętrza (m.in. w Pałacu Wielkich Mistrzów), jak i plenery. Na przykład w czwartek (31 marca) aktorzy z całą ekipą pracowali na dziedzińcu Zamku Wysokiego.