Malbork. Mury zamku zniszczone przez wandali. Policja próbuje ustalić sprawców Radosław Konczyński

To niestety nie pierwszy taki przypadek. Zamkowe mury w Malborku znów zostały wymazane sprejem. Póki co, stoją za tym nieznani sprawcy, więc można tylko spekulować, czy to chuligański wybryk młodzieży (bo to już się zdarzało), czy głupota pełnoletnich. Sprawę będzie się starała wyjaśnić malborska policja.