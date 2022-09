Malbork. Muzyka znów połączyła pokolenia. ŁubuDubu Dancing Orkiestra, Małe ŁubuDubu i Nutki Radości razem w Sklepach Cynamonowych

ŁubuDubu Dancing Orkiestra wystąpiła w składzie: Katarzyna Zając-Baca – gitara, wokal, Waldemar Ślefarski - wokal, Robert Król – gitara, wokal, Jakub Baran - akordeon, Daniel Krauze – gitara basowa, Jan Statkiewicz – gitara, Rafał Baca – perkusja.

Zespołowi towarzyszyły młode wokalistki Małego ŁubuDubu. Połączony skład zaprezentował się w polskim repertuarze. Publiczność mogła usłyszeć piosenki m.in. Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Ireny Santor, Krystyny Prońko, Katarzyny Nosowskiej.

Jak zwykle, furorę zrobiły Nutki Radości, które działają pod kierownictwem Aleksandra Barana przy Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym roku świętują 5 urodziny, co zostało przypomniane podczas niedawnych obchodów 60-lecia działalności związku w Malborku.

- Myśl o założeniu zespołu muzycznego zrodziła się podczas jednego z wyjazdów sportowo-rekreacyjnych. Przy ognisku, przy którym jedliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy. Do zabawy zachęcał nas Aleksander Baran, który przygrywał na akordeonie, i w pewnym momencie rzucił hasło: „Stwórzmy zespół!”. Dzień 19 lipca 2017 roku jest oficjalną datą narodzin zespołu – przypomniała Teresa Zięta, wiceprzewodnicząca Oddziału Rejonowego w Malborku.

Ale wracając do czwartej edycji koncertu "Muzyka łączy pokolenia", były to dwie godziny dobrej zabawy. Licznie zgromadzona publiczność nie chciała wypuścić wykonawców z "cynamonowej sceny". Imprezę poprowadził Waldemar Ślefarski.