Malbork. Na drogę krajową nr 22 wysypały się ziemniaki. Najprawdopodobniej to pasza. Policja będzie szukać sprawcy

Kto wczesnym popołudniem w piątek przechodził wzdłuż alei Rodła i Wojska Polskiego w Malborku w okolicy wiaduktu kolejowego, mógł poczuć silny aromat ziemniaków. Dochodził nie z restauracji, których w okolicy nie brakuje, tylko z... jezdni. Wyglądało to na paszę dla zwierząt zgubioną przez przejeżdżający pojazd ciężarowy.

- Około godz. 12.15 doszło do zanieczyszczenia jezdni na zjeździe z wiaduktu kolejowego u zbiegu alei Wojska Polskiego i al. Rodła. Policjanci pojechali na miejsce, by je zabezpieczyć do czasu uprzątnięcia drogi przez zarządcę, który został powiadomiony o zdarzeniu - mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w miejscu zdarzenia trwały ponad godzinę. Na zdjęciach w galerii powyżej widać już resztkę zanieczyszczeń, natomiast z ustaleń policji wynika, że wypasało się około 1 tony substancji o zapachu ziemniaków. Droga została uprzątnięta, natomiast funkcjonariusze tak tej sprawy nie zostawią.