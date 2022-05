Malbork. Na lodowisku trwa przebudowa systemu mrożenia. To część większej modernizacji obiektu

Na nowy system chłodzenia, który znacznie usprawni mrożenie na sezon zimowy , a potem rozmrażanie, miejski obiekt przy ul. Mickiewicza czekał już dość długo. Poprzednia technologia była przestarzała. Nowoczesna wersja będzie wykonana - a właściwie już to się dzieje - na posadzce.

Na istniejącą płytę betonową położone już zostały liczne rurki nowego systemu chłodniczego. Jak czytamy w dokumentacji inwestycji, przestrzenie pomiędzy rurkami zostały wypełnione klejoną, specjalnie dobraną mieszanką kruszywa kwarcowego z dodatkami poprawiającymi przewodność chłodniczą. W hali czuć też zapach żywicy poliuretanowej użytej do montażu orurowania. Na rurki kładziona jest sprasowana geowłóknina, a na nią znowu mieszanka z kruszywa. System orurowania będzie połączony z agregatem chłodniczym wyprowadzonym na zewnątrz hali.

- Dzięki nowemu systemowi mrożenia sezon na lodowisku będzie mógł rozpoczynać się wcześniej niż do tej pory – wyjaśnia Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku. - Na wykonanie wszystkich prac firma ma czas do sierpnia, natomiast może w środku uda się je skończyć do połowy czerwca, żeby mogło zacząć działać rolkowisko.