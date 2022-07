Malbork. Narkotyki na przystanku autobusowym i w mieszkaniu. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę

To, jak informuje policja, wynik pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Malborku. Zebrane informacje doprowadziły funkcjonariuszy do 22-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie narkotyków.

Do zatrzymania doszło w miniony poniedziałek na przystanku autobusowym w jednej z miejscowości powiatu malborskiego.

W portfelu mężczyzny policjanci znaleźli 10 zawiniątek z białym proszkiem. Badanie narkotesterem wykazało, że to amfetamina – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Kryminalni „odwiedzili” też miejsce zamieszkania młodego mężczyzny, a tam – jak podaje malborska policja – natrafili na kolejne narkotyki.

- W jednej z szafek funkcjonariusze odkryli kolejną paczuszkę, w której było prawie 40 gramów amfetaminy, znaleźli też wagę elektroniczną. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy – wyjaśnia asp. Sylwia Kowalewska.

We wtorek (12 lipca) 22-latek usłyszał zarzut posiadania prawie 50 gramów środków odurzających. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności.