Malbork. Pan Poeta i postaci z jego książek oczarowali najmłodszych czytelników podczas spotkania w Mediatece

- Poetycka przygoda rozpoczęła się wspólnie z „Kurą, co tyła na diecie”. W zabawnej historyjce autor przemyca ważną puentę o tolerancji i samoakceptacji: „A dla siebie i kogutka piękna jestem! Choć krąglutka!”. Pan Poeta od samego początku nawiązał świetny kontakt z maluchami. Postaci z jego książek mówiły do dzieci. Kurę można było „nakarmić”, a z „Kaczką, co przebrała miarkę” pobawić w balonowej animacji na falującym morzu. Furorę zrobiła kacza garderoba, w którą dzieci mogły wystroić nie tylko siebie, ale także Pana Poetę. Niecodzienne okulary, kolorowe peruki, kapelusze, pluszowe maski z magicznego kufra krążyły z rąk do rąk, wywołując okrzyki entuzjazmu zachwyconych dzieci – relacjonuje Marzena Gliniewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku.