Malbork. Policjanci przekazali pieniądze parafii na Piaskach. Na co dzień służą pomocą uchodźcom z Ukrainy

To służba, a nie praca – można czasem usłyszeć w odniesieniu do mundurowych. W tym przypadku to by się jak najbardziej potwierdzało. Policjanci malborskiego garnizonu służą wszelką pomocą ukraińskim rodzinom, które uciekając przed wojną w swoim kraju znalazły schronienie w naszym powiecie.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji szczególną opieką otoczyli parafię Zesłania Ducha Świętego w Malborku. Gdy np. trzeba rozładować transport z przychodzącymi darami – pomagają. Gdy trzeba przewieźć rodzinę do wskazanego miejsca – to samo. Regularnie odwiedzają dom parafialny na Piaskach, by sprawdzać, jakie są potrzeby.