Malbork. Przedszkola miejskie zakończyły rekrutację. Rodzic uważa, że za mało jest publicznych placówek i brakuje miejsc dla chętnych Anna Szade

Pixabay

Czytelnik: „Dlaczego w Malborku są tylko trzy przedszkola państwowe. I wszystkie już zapełnione. Totalna porażka, żeby do żadnego z nich się dziecko nie dostało”. Okazuje się, że nawet jeśli faktycznie miastu zabraknie miejsc we własnych placówkach, bo będzie kolejka chętnych, to może nawet „wynająć” je od niepublicznych podmiotów. Kiedy i dlaczego miasto oddało swoje przedszkola w prywatne ręce?