Malbork. Śmigłowiec LPR lądował na ulicy Kotarbińskiego. Pomocy potrzebował mężczyzna po wypadku na chodniku

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się na miejscu zdarzenia, pomocy potrzebował mężczyzna, który spacerował z kijkami i upadł na chodnik na ul. Kotarbińskiego w pobliżu dawnej placówki pocztowej. Stracił przytomność. Leżącego zauważyła mieszkanka pobliskiego bloku i wezwała pomoc. Najpierw udzielał jej zespół ratownictwa medycznego. Lekarz podjął decyzję o transporcie do szpitala specjalistycznego i poprosił o przylot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec wylądował ok. godz. 19.30 na Kotarbińskiego, a dokładnie na trawniku pomiędzy jezdnią a ścieżką pieszo-rowerową, czyli bardzo blisko miejsca wezwania. Kilkadziesiąt minut później nieprzytomny pacjent znajdował się na pokładzie latającego pogotowia i został zabrany do szpitala w Gdańsku.

W ciągu kilku ostatnich tygodni to już trzecie lądowanie LPR w lokalizacji, która niewtajemniczonym mogłaby się wydawać nietypowa czy nawet niebezpieczna. Piloci maszyn ratowniczych mają jednak - po pierwsze - wielkie umiejętności i doświadczenie. A po drugie, obowiązuje ich instrukcja HEMS. To międzynarodowy skrót od Helicopter Emergency Medical Service oznaczający Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego. W dziennych misjach ratunkowych załoga wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia.