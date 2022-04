Malbork. Szkoła Podstawowa nr 9 zaprasza do klasy dwujęzycznej. To propozycja dla szóstoklasistów, którzy bardzo lubią angielski

Nowatorski projekt jak na powiat malborski realizowany jest od września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku ogłasza kolejny nabór do klasy VII z angielskim na poziomie rozszerzonym.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie biologii, historii (z wyłączeniem historii Polski) i matematyki prowadzone jest po polsku i po angielsku, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów. Natomiast samych lekcji angielskiego jest 5 godzin tygodniowo - to o dwie godziny więcej w stosunku do pozostałych klas.