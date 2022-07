Malbork. Szkoły w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. To jeszcze bardziej pomoże kształtować proekologiczne postawy Radosław Konczyński

Praca autorstwa Marcina Mierzwińskiego, ucznia I LO w Malborku, wykonana na konkurs „Moja szkoła OSE w projekcie ESA”.

Malborskie szkoły z powodzeniem aplikowały do ekologicznego projektu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Oznacza to dołączenie do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i m.in. monitorowanie jakości powietrza przy placówkach dzięki czujnikom, które one otrzymają.