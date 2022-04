Malbork. Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w czołówce Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Pomorska Liga Zadaniowa to projekt, którego celem jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach ścisłych i humanistycznych. Tymoteusz Majcher jest uczniem III klasy Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, gdzie kształci się w zawodzie technika programisty. Jednocześnie ma zamiłowanie do takich przedmiotów, jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze. Wyliczamy je nie bez powodu, bo wiadomości z tego zakresu potrzebne były w PLZ w dziedzinie kompetencji społecznych.

Do ligi zgłosiła Tymka jego wychowawczyni, Marlena Glosa. Zgodnie z regulaminem po kolei odbywają się etapy szkolny, powiatowy i wojewódzki. W powiecie uczeń „trójki” spisał się znakomicie, że 48 na 50 możliwych punktów dało mu nie tylko pierwsze miejsce i przepustkę do finału wojewódzkiego, ale był to również najlepszy wynik na Pomorzu, dobrze wróżący przed kolejnym etapem.