Malbork. VI Bieg oraz Marsz Nordic Walking Wałami von Plauena [ZDJĘCIA cz. 2]. Chodziarze na trasie

Maszerzy mieli do pokonania tę samą trasę, co biegacze. Trzy pętle, które dały w sumie 5 kilometrów. Najszybciej – w czasie 32 minut i 48 sekund – dotarł do mety Rafał Grobelniak z Żukowa. Drugi był Zbigniew Gwizdała z Gołąbka (33,22), a trzeci – Bogdan Rycąbel z Licza (34,17).

Z kobiet najszybsza była Joanna Stachowicz z Dziemian, która uzyskała wynik 35,04 minuty. Druga była Justyna Grabowska-Ufnowska z Czerska (36,26), a trzecia - Jolanta Zielińska z Osielska (38,23).

Nowością tegorocznej edycji malborskiej edycji była obecność sędziów nordic walking na trasie. Miało to związek z faktem, że tutejsza impreza została włączona do cyklu Grand Prix Cross Polska 2022. Arbitrzy oceniali technikę chodu i za rażące błędy wlepiali żółte kartki. Jedna kartka oznaczała jedną karną minutę.