Malbork. W internacie MOW przebywa 25 kobiet i dzieci, które pod rosyjskim ostrzałem uciekły przed wojną z Ukrainy

Nim wybuchła wojna, pracowały, miały rodziny, mieszkania, dbały o dzieci. Jedna z kobiet, uciekinierka z Mikołajowa, wychodzi na chwilę ze świetlicy, a gdy wraca, ściska w dłoni zawiniątko i dokumenty. Drżącymi rękami pokazuje medal.

To syna, za obronę Ukrainy w 2014 r. - mówi.

Jak mówią Ukrainki, jeszcze zanim Rosja ich zaatakowała, było niespokojnie. Pochodzą z różnych miast i spotkały się dopiero w Malborku, ale opowiadają, niezależnie od siebie, że w ich stronach już w wcześniej pojawiły się grupki rosyjskich wyrostków.

- Uaktywnili się w ostatnim czasie, oznaczając nasze szkoły, urzędy, fabryki, szpitale fluorescencyjną farbą, by było to widać również w nocy i by było łatwiej w nie trafić – opowiada jedna z pań.

Druga dodaje: