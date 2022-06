Malbork Wypadek na drodze krajowej nr 55. Na ulicy Głowackiego ucierpiał rowerzysta

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku zgłoszenie odebrał o godz. 16.20. Wypadek miał miejsce na ulicy Głowackiego, czyli drodze krajowej nr 55, na wysokości Cmentarza Komunalnego. Rowerzysta został potrącony przez toyotę yaris.

Kierujący jednośladem to 28-letni mężczyzna. Jego obrażenia wymagały udzielenia pomocy w szpitalu, gdzie został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego. Ze strony straży pożarnej interweniował jeden zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Policjanci zebrali ślady na miejscu i będą prowadzili postępowanie, które wyjaśni, kto zawinił. Utrudnienia na "krajówce" trwały ponad 45 minut.

Warto wiedzieć, że policjanci cyklicznie prowadzą działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", by przypominać, że rowerzyści i piesi nie mają szans w zderzeniu z samochodami. Stąd ciągłe apele zarówno do zmotoryzowanych, jak i do niechronionych, by zachowywali szczególną ostrożność.