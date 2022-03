Nowy Staw. I Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet [ZDJĘCIA cz. 2] Radosław Konczyński

Blisko 200 osób odpowiedziało na zaproszenie Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki i wzięło udział w I Żuławskim Biegu oraz Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet w Nowym Stawie. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 5 km z rynku Kościuszki do skrzyżowania z drogami do Parszewa i Tralewa - i z powrotem. W galerii powyżej możecie obejrzeć kolejne zdjęcia, już w drodze powrotnej na ulicy Mickiewicza.