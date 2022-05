Nowy Staw. Potrącenie dziecka na ul. Jana Pawła II. Kierująca próbowała uniknąć zderzenia Radosław Konczyński

Do groźnego zdarzenia w Nowym Stawie doszło wczesnym wieczorem we wtorek (10 maja). Na ulicy Jana Pawła II został potrącony 9-letni chłopiec. Trafił do szpitala.