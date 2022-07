Oblężenie Malborka 2022. Wykłady historyczne na temat różnych okresów w dziejach zamku

Godz. 15 - Aleksandra Siuciak – „ Oblężenie zamku malborskiego w 1945 r. – losy zamkowych zbiorów (wybrane przykłady)”.

W końcu II wojny światowej kwestia ochrony zabytkowych obiektów znajdujących się na zamku w Malborku była niezwykle skomplikowana. Zbiory, poza nielicznymi wyjątkami, nie zostały ewakuowane. Były zabezpieczane na miejscu w specjalnie do tego celu przygotowanych skrytkach. Niemcy deponowali tu również kolekcje z okolicznych miejscowości. Do ostatniej chwili utrzymywano odgórny zakaz ewakuacji. Konsekwencją ogłoszenia w 1944 roku zamku twierdzą było pozbawienie go prawnej ochrony międzynarodowej. W początkach 1945 roku zamek stał się areną działań wojennych, co przypieczętowało jego los oraz zgromadzonych na przełomie XIX i XX wieku kolekcji.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną działania podjęte w celu zabezpieczenia zbiorów znajdujących się w zamku oraz przedstawione będą losy wybranych zabytków w pierwszych latach powojennych.