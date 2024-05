Oblężenie Malborka 2024 w trzeci weekend lipca. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na wieczorne inscenizacje

Oblężenie Malborka 2024. Ruszyła sprzedaż biletów

Tak jak w poprzednich latach, Oblężenie Malborka będzie współorganizowane przez Muzeum Zamkowe oraz Urząd Miasta. Magistrat tradycyjnie odpowiada za przygotowanie inscenizacji historycznych wydarzeń sprzed ponad 600 lat. Reżyseria kolejny rok z rzędu została powierzona Aleksandrowi Krempeciowi. Choreografią układów walk zajmie się Patryk Kozłowski, a warstwę muzyczną będzie odpowiadał Marcin Rumiński, muzyk z zespołu Krive.

Inscenizacja nawiązuje do wydarzeń z 1410 roku, kiedy to wojska polsko- litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły przybyły pod stolicę zakonu po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. Bez powodzenia oblegały ją przez długie tygodnie, by w końcu odstąpić od malborskich murów. Po wieczornych spektaklach 19 i 20 lipca odbędzie się fireshow w reżyserii Sebastiana Frodymy, półfinalisty jednej z edycji programu „Mam talent”, który od 14 lat pracuje przy widowiskach. Podczas pokazu zaprezentuje się grupa artystów z całej Polski.