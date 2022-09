Otwarcie przekopu przez Mierzeję Wiślaną już w sobotę. Imprezy w Nowym Świecie i Elblągu

Program otwarcia przekopu, 17 września 2022 r.:

Bezpłatny dojazd autobusem na otwarcie przekopu

W tym zakresie istotną informacją dla mieszkańców powiatu malborskiego, którzy wybierają się na otwarcie przekopu, jest ta, że autobusy będą odjeżdżać co 10 minut od godz. 10 z dworca w Stegnie. Ostatni powrotny o godz. 23.59 z Portu Nowy Świat . Można więc dojechać do Stegny samochodem i przesiąść się na bezpłatny autobus, co zalecają organizatorzy. Szczegółowe informacje na temat miejsc parkingowych w okolicy przekopu można natomiast znaleźć TUTAJ.

Inwestycja za blisko 2 miliardy złotych

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

- Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości. Droga wodna zaprojektowana została dla statku o długości 100 m (zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m – informuje Urząd Morski w Gdyni.