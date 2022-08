Powiat malborski. 34-letni Łukasz nie wybudził się po wypadku. Rodzina potrzebuje pomocy

Na pokładzie maszyny znajdował się 34-letni Łukasz Kopczyński . Ze złamanymi nogami, żebrami oraz uszkodzeniami miednicy, barku i poważnymi obrażeniami wewnętrznymi został zabrany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wiele dni leżał na oddziale intensywnej terapii, będąc w śpiączce farmakologicznej. Próby wybudzenia, niestety, nie powiodły się.

- Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że mieszkaniec powiatu malborskiego na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala – informowała wtedy malborska policja .

Do wypadku w okolicy Mątów Wielkich w gminie Miłoradz doszło 30 lipca około godz. 10.30.

Życie rodziny zawaliło się w kilka sekund

Jak wyjaśnia Fundacja Zbieramy Razem, pod której opieką jest mieszkaniec powiatu malborskiego, z badań neurologicznych wynika, że doszło do rozlanego urazu aksonalnego. To najbardziej zaawansowana postać urazu zamkniętego. Ogniska krwotoczne powstają w mechanizmie gwałtownego przyspieszenia i hamowania. Najczęściej obserwuje się je w obrębie ciała modzelowatego, ale mogą być też rozsiane w innych obszarach mózgowia. Skutki rozlanego urazu aksonalnego zależą oczywiście od siły i mechanizmu urazu. Stan chorego może być zmienny – od krótkotrwałej utraty przytomności, poprzez długotrwałą śpiączkę do stanu wegetatywnego lub zgonu włącznie.