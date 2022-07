Powiat malborski. Policja karała kierowców i pieszych. Podsumowanie akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” została przeprowadzona w miniony wtorek (5 lipca).

Kontrole dotyczyły między innymi kierujących pojazdami, gdyż to właśnie wielokrotnie ich brawura jest przyczyną potrąceń, w których piesi tracą zdrowie, a nawet życie – przypomina asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Tego dnia policjanci ujawnili 20 wykroczeń drogowych, w tym 7, które popełnili kierujący wobec pieszych, przekraczając dozwoloną prędkość w rejonie przejść dla pieszych, za co zostali ukarani mandatami. Ponadto, późnym popołudniem w Trępnowach wpadł kierowca mercedesa, który w terenie zabudowanym jechał 101 km/h; dostał 1,5 tys. zł mandatu, 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Piesi też do świętych nie należą...

- 6 osób zostało pouczonych za przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Za przejście na czerwonym świetle 2 osoby otrzymały mandaty karne w wysokości 200 złotych, a wobec 1 mężczyzny za to wykroczenie policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu – informuje asp. Sylwia Kowalewska. - Natomiast najczęstszymi „grzeszkami” rowerzystów była jazda po chodniku oraz przejazd rowerem przez przejście dla pieszych, gdzie nie było wyznaczonego przejazdu rowerowego.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, ostrożną jazdę i odpowiedzialne korzystanie ze szlaków komunikacyjnych. Przypomina też o używaniu elementów odblaskowych, które dla własnego bezpieczeństwa, warto używać nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na terenie miasta.