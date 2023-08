Turniej Piłki Nożnej im. Przemysława Wądołowskiego w Stogach. Mogą zgłaszać się drużyny dziecięce w wieku 8-13 lat

Turniej piłkarski dla dzieci w Stogach. Zgłoś drużynę

Wakacje w Stogach upływały pod znakiem piłki nożnej, dzięki treningom dla dzieci prowadzonym dwa razy w tygodniu przez Jerzego Wnuka-Lipińskiego. Kolejną inicjatywą trenera i Bartosza Nowaka, sołtysa sołectwa Stogi-Kapustowo, jest turniej, który zostanie zorganizowany na boisku przy świetlicy wiejskiej 27 sierpnia o godz. 10.

- To impreza dla dzieci w wieku 8-13 lat, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Zapraszamy do udziału drużyny w składach maksymalnie do 10 osób. Składy mogą być mieszane. Zapraszamy wszystkich chętnych nie tylko z naszej gminy, ale z całego powiatu malborskiego. Zasada jest jedna: nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa. Chodzi o zachęcenie dzieci do ruchu, ale jest jeszcze jeden cel: uczczenie pamięci niedawno zmarłego Przemka Wądołowskiego – mówi Bartosz Nowak.