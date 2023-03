30 lat Fundacji Nadzieja w Nowym Stawie. "Babcia Stefania" to zaczęła, a oni godnie kontynuują jej misję pomagania

Pomocne dłonie fundacji z Nowego Stawu

- No i fundacja zaczęła zdobywać fundusze na działalność statutową właśnie w ten sposób, sprzedając odzież używaną – wspomina na filmie Małgorzata Jędrzejewska. - Od 1994 roku „Babcia” zaczęła zajmować się także alkoholikami i od tamtej pory aż do 2005 roku działały w ramach fundacji dwa segmenty – Ośrodek Rehabilitacyjny „Stokrotka” oraz Klub Abstynenta „Bratek”. Z czasem fundacja zmieniła miejsce pobytu na ul. Powstańców, a do stałych działań zaliczał się Bal Nadziei.

Odeszła "Babcia Stefania", prezesem został Marek Rukat

Trzy dekady to słuszny wiek jak na organizację. Za wszystkim stoją ludzie – ci, którzy prowadzą fundację, wolontariusze, sponsorzy, których raczej można by nazwać mecenasami. Jak powiedział prezes Marek Rukat, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Odejście, które wstrząsnęło Nadzieją i nawet postawiło znak zapytania nad kontynuacją działalności, miało miejsce 27 stycznia 2006 r.

- Przyszedł czarny piątek fundacji. Zmarła Babcia Stenia. Nasz fundacyjny świat stanął na moment w smutku i rozterce, bo nie wiadomo było, co dalej, tym bardziej, że zbliżał się kolejny, właściwie już przygotowany Bal Nadziei. Pytanie „Zamykamy?” wisiało w powietrzu. Na szczęście, za złapanie sterów zdecydował się człowiek, który znał fundację od podszewki, ponieważ działał w niej od 1994 i wiedział, na co się pisze. Dzięki niemu fundacja znów wypłynęła na pełne morze, a on do dziś steruje okrętem Nadziei – wspominała na nagraniu Małgorzata Jędrzejewska.