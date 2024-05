Duży ruch na targowisku w Malborku. Sprawdź aktualne ceny warzyw i owoców

Warzywa i owoce na malborskim targowisku. Jakie są ceny?

Przypomnijmy, że Targowisko Miejskie w Malborku to oprócz pawilonów od strony ul. Grunwaldzkiej również droga od Ronda „Inki” do ulicy Targowej, która we wtorki i piątki pełni funkcję handlową. Tutaj przede wszystkim wystawiają się dostawcy z warzywami, owocami, ziołami i kwiatami. Stoiska z warzywami i owocami można też znaleźć niedaleko na prywatnej części rynku.

W piątkowy poranek (24 maja) ustawiały się spore kolejki. Ceny na stoiskach są bardzo zbliżone do siebie, ale część kupujących kieruje się – można powiedzieć – sympatią, bo robi zakupy u „swoich” sprawdzonych producentów, znanych od miesięcy, a nawet już lat.

Co do owoców, uwagę zwraca fakt, że na wielu stoiskach sprzedawane są już truskawki. To kolejny widoczny skutek anomalii pogodowych, czyli tego, że wegetacja ruszyła o półtora tygodnia wcześniej niż w ubiegłym roku. Z kolei jeśli kogoś dziwi widok czereśni, ten musi wiedzieć, że to jeszcze nie jest polski owoc.