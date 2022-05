Gm. Nowy Staw. Żuławski Zlot VAG SHOW zabezpieczała policja, co widać... w statystykach mandatowych

W niedzielę (1 maja) ruch na drogach prowadzących do Nowego Stawu był dużo większy niż inne dni wolne w ciągu roku. Setki kierowców przyjechały na XIII Żuławski Zlot VAG SHOW. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwały wzmożone siły policjantów.

- Oprócz malborskich funkcjonariuszy w zabezpieczeniu imprezy brali udział również policjanci z Gdańska, Tczewa, Nowego Dworu Gdańskiego i Sztumu. Można ich było zobaczyć nie tylko w okolicach zlotu, ale również na każdej drodze prowadzącej do miejsca spotkania miłośników motoryzacji. Policjanci kontrolowali stan trzeźwości kierujących oraz sprawdzali, jak stosują się oni do przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza do obowiązujących ograniczeń prędkości - informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Efekt? 29 ujawnionych wykroczeń w ruchu drogowym, z czego 24 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Policjanci nałożyli mandaty karne o łącznej wysokości ponad 15 tys. złotych.