Gmina Malbork. Po pożarze domu w Stogach pogorzelec i jednocześnie podejrzany zamieszkał na przystanku autobusowym

Podejrzany będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo po przedstawieniu zarzutu został wypuszczony. Prokurator nie zdecydował się na złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna wrócił do wsi. Jego dom w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. Od tamtej pory mieszka na przystanku. Początkowo sąsiedzi litowali się. Z czasem to nastawienie zaczęło się zmieniać.