Lichnowy-Nowy Staw. Andrzej Potoczek przebiegł 200 kilometrów, żeby pomóc podopiecznym Reksa

Andrzej Potoczek z okazji swoich 42 urodzin postanowił... zrobić prezent dla Reksa. Wystartował 19 marca o godz. 13 sprzed plebanii w Lichnowach i przebiegł dziesięć pętli po ścieżce pieszo-rowerowej między tą miejscowością a Nowym Stawem, co razem dało 200 km.

Każdy chętny mógł się przyłączyć i chociaż przez moment potowarzyszyć mieszkańcowi Lichnów w jego wyzwaniu. Takiego wsparcia udzielili m.in. członkowie Grupy Kolarskiej Malborskiej, Stowarzyszenia Nowy Staw Biega czy Klubu Biegacza Grupa Malbork. Można też było przynieść karmę dla zwierząt i zostawić w namiocie. l

Wyzwanie, którego pan Andrzej podjął się z okazji swoich urodzin przypadających 20 marca, zajęło mu 23 godziny i 15 minut. To tak, jakby przebiegł pięć maratonów non stop. Lichnowianin zachęca, by jeszcze wpłacać datki na Reksa w internetowej zbiórce - TUTAJ, która potrwa jeszcze do 21 marca.

Przypomnijmy, że Reks to niewielka organizacja pozarządowa. Wolontariusze niosą pomoc zwierzętom w powiecie malborskim i ościennych. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki wpłatom darczyńców.