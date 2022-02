Malbork. Akcja "Z sercem do ołtarza" trwa. Organizatorki pozyskały do współpracy znaną projektantkę

Do nieformalnej grupy przynależą panie z Pruszcza Gdańskiego i okolic, także pochodzące z Malborka. Wsparcie było już kierowane do kilkuletniej Bianki Sosińskiej z Malborka, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Organizatorki akcji wyjaśniają, że pomoc z akcji „Z sercem do ołtarza” nadal będzie trafiać m.in. do Bianki potrzebującej ciągłej rehabilitacji.

Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie trendu zakupu sukni ślubnej z drugiej ręki i jej upcyklingu, czyli nadanie nowego wyglądu z pomocą kreatorek mody. Tym razem metamorfozę przeprowadzi Natalia Ślizowska, projektantka znana z programu „Project Runway Polska”.