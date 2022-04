Malbork. Dzień bez Plecaka także w naszych szkołach. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością

Czy można przyjść do szkoły z drzwiami od samochodu, z suszarką do prania, szufladą, taczką? Jak się okazuje, w tak wyjątkowy dzień jak 1 kwietnia – tak. Książki i zeszyty na pewno wejdą też do mikrofalówki, koszy i worków na odpady, do opon samochodowych, odkurzacza, transportera dla kota, koszyków sklepowych, wózków dla lalek, kartonów po butach i wielu, wielu innych rzeczach, o których nawet trudno by nam było pomyśleć. Wyobraźnia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku jest bardzo pojemna, co udowodnili przy okazji Dnia bez Plecaka.